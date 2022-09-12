وزير التنمية المحلية يستقبل مفتي الجمهورية لبحث مجالات التعاون

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمقر الوزارة، وقدم المفتي التهنئة للوزير على المنصب الجديد، داعياً المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة الوطن والمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

تحقيق الريادة المصرية في مجال الإفتاء

من جانبه تقدم وزير التنمية المحلية بخالص شكره وتقديره لمفتي الجمهورية لحرصه على تقديم التهنئة له، وأشاد اللواء هشام آمنة بالدور المهم الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في حفظ استقرار المجتمع وتوعية أبناء الشعب المصري بالنهج الديني الوسطي وتحقيق الريادة المصرية في مجال الإفتاء في الداخل والخارج.

تنفيذ بعض البرامج والمشروعات المجتمعية

كما أثني مفتي الجمهورية على بعض مجالات عمل وتعاون وزارة التنمية المحلية مع عدد من المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والأهلية لتنفيذ بعض البرامج والمشروعات المجتمعية مثل مشروع «قيم وحياة»، لتوعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية في بعض محافظات الجمهورية والذي يأتي في إطار اهتمام رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري.