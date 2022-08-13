مصاريف جامعة العلمين 2022.. تفاصيل المنح الدراسية وطرق الحصول عليها

أصبحت مصاريف جامعة العلمين 2022، محل اهتمام كبير من قبل العديد من الطلاب وأولياء الأمور، التي أعلنت عنها الجامعة في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، موضحة أنها حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب والطالبات من خلال برامج دراسية تواكب احتياجات سوق العمل.

مصاريف جامعة العلمين 2022

تقدم «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل مصاريف جامعة العلمين 2022 في كل كلية، بحسب ما أعلنت عنه الجامعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي:

- كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

- اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

- كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

- السياحة: 40 ألف جنيه.

- الطب والجراحة: 105 آلاف جنيه.

- العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

- العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

- العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

- العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

- علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

- العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

برامج جامعة العلمين 2022

- مجال هندسة الحاسبات

برنامج هندسة الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل.

-برنامج هندسة الحاسب.

-برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

مجال العلوم الصيدلية

- الصيدلة الإكلينيكية Pharma D.

مجال العلوم الهندسية

برامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية.

برامج هندسة البترول والغاز.

برامج الهندسة الطبية الحيوية بالاشتراك مع جامعة لويفيل الأمريكية.

برامج هندسة الميكاترونيات

برامج الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية.

برامج هندسة وإدارة الإنشاءات.

مجال طب الأسنان

- مجال الصحة العامة.

منح جامعة العلمين 2022

الشعبة الأدبية

- الطالب الحاصل على مجموع 65% في الثانوية العامة وحتى أقل من 70%: تخفيض 10% من المصروفات الدراسية.

- الطالب الحاصل على مجموع 70% وحتى أقل من 75% في الثانوية العامة: تخفيض 15% من المصروفات الدراسية.

- الطالب الحاصل على 75% وحتى أقل من 80%: تخفيض 25% من المصروفات الدراسية.

- الطالب الحاصل على 80% فأكثر في الثانوية العامة: تخفيض 50% من المصروفات الدراسية.

الشعبة العلمية «علوم ورياضة»

- الطالب الحاصل على 75% وحتى أقل من 80% في الثانوية العامة: تخفيض 10% من المصروفات الدراسية.

- الطالب الحاصل على 80% وحتى أقل من 85% في الثانوية العامة: تخفيض 15% من المصروفات الدراسية.

- الطالب الحاصل على 85% وحتى أقل من 90% في الثانوية العامة: تخفيض 25% من المصروفات الدراسية.

- الطالب الحاصل على 90% فأكثر في الثانوية العامة: تخفيض 50% من المصروفات الدراسية.

طرق الحصول على منح جامعة العلمين 2022

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة العلمين بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، فرص للطلاب المصريين الملتحقين بها والنوابغ في العلوم الأساسية والتكنولوجية، للحصول على منح دراسية لمدة أربع أو خمس سنوات ممولة بالكامل للرسوم الدراسية، وذلك في برامج مجال العلوم الهندسية وهندسة الحاسب وعلوم الحاسب والعلوم الأساسية المتقدمة.

وأوضحت أنه يتم التقييم والاختيار للحصول على المنحة على مرحلتين، الأولى يتم فيها الاختيار بناءًا على مستوى اجتياز المتقدم لمعايير القبول والاختبارات التي تحددها كل جامعة، والثانية يتم فيها الاختيار بناء على مستوى اجتياز المتقدم لاختبارات قياس معدل الذكاء التي يجريها الصندوق بالتعاون مع الجهات المتخصصة، وكذلك ما يتضمنه ملف التقدم للصندوق بما يفيد التميز في مجال الابتكار.