جامعة السلام بالغربية.. المصروفات الدراسية والكليات

تعد جامعة السلام بمصر، أول جامعة أهلية بمحافظة الغربية، وتقع على طريق «طنطا - إسكندرية الزراعي»، وصادر لها قرار جمهوري من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الجامعات الأهلية والخاصة.. كليات جامعة السلام بالغربية

تضم جامعة السلام 6 كليات هي:

- كلية طب الفم والأسنان « تم بدء الدراسة بها»

- كلية الصيدلة « منتظر الدارسة بها في أكتوبر 2021»

- كلية العلاج الطبيعي « مقرر بدء الدراسة بها اكتوبر 2021»

- كلية التمريض « تحت الانشاء».

- كلية الهندسة « تحت الانشاء».

- كلية الفنون التطبيقية « تحت الانشاء».

الجامعات الأهلية والخاصة.. مصاريف كليات جامعة السلام

- كلية طب الفم والأسنان وهي الكلية الوحيدة التي تم بدء الدراسة بها، ومصروفات الدراسة بها للعام 2021-2022 ، وفقا لما هو معلن على الصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، 162 ألف و400 جنيه موزعة على النحو التالي:

- رسوم التسجيل و الإختبار 2000 جنيه.

- رسوم إدارية 6 آلاف جنيه.

- مصروفات المعامل 8 آلاف جنيه.

- مصروفات القسط الأول 77 ألف و500 جنيه.

- مصروفات القسط الثاني 67 الف و500 جنيه

- رسوم رعاية المبتكرين 3% 2900 جنيه.

- التربية العسكرية للذكور 500 جنيه.

وسيتم الإعلان عن مصروفات باقي الكليات قريباً.

الجامعات الخاصة والأهلية... التقديم لجامعة السلام بالغربية

وأعلنت جامعة السلام بمصر بأن الخميس 12 أغسطس كان أخر موعد للتقديم المباشر لطلاب شهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية، ويتم التقديم إلكترونيا عبر موقع التقديم الإلكتروني الخاص بالجامعة.

رابط التقديم الإلكتروني .

http://sis.sue.edu.eg/Defaultapplicant.aspx

ويستثنى من ذلك طلاب الثانوية العامة المصرية والفنية والثانوية الأزهرية.