إصابة 6 أشخاص في 5 حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. تصادم «توك توك» ومشاجرة

أُصيب 6 أشخاص فى حوادث متفرقة بعدد من مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لإجراء الإسعافات والفحوصات المطلوبة.

حوادث في 3 مراكز

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام، بوقوع عدة حوادث، بمراكز كفر الشيخ وقلين والرياض، ووصول مصابين إلى المستشفى.

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من «ك.ع.م»، 35 سنة، و«ر.س.م»، 30 سنة، بجروح وكدمات، في حادث انقلاب دراجة نارية بعزبة «كلش».

حوادث «توك توك» ومشاجرة

كما أُصيب «ع.ا.م.م»، 70 سنة، باشتباه كسر بالركبة اليمنى، في حادث «توك توك» بقرية الحمراوي، فيما أُصيبت «س.س.م»، 34 سنة، بكدمات وجروح، في مشاجرة بمدينة كفر الشيخ، وأُصيب «أ.م.ا»، 47 سنة، في انقلاب دراجة نارية بشباس عمير بقلين.

وأُصيب أيضضا الطفل «ن.ا.ف»، 8 سنوات، باشتباه نزيف فى البطن، بعد اصطدام «توك توك» به فى حادث سير بقرية الوزارية بالرياض.