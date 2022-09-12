رئيس اللجنة التحضيرية لمنتدى البيئة والتنمية: تغير المناخ يؤثر على قطاعات عديدة

قال الدكتور خالد أبو زيد رئيس اللجنة التحضيرية لمنتدى البيئة والتنمية، إنّ المنتدى هو أول نسخة في سلسلة من المنتديات التي ستبدأ حول البيئة والتنمية بصفة عامة، وكل نسخة سيكون لها عنوان رئيس حسب الأهمية في الوقت ذاته، موضحا: «وجدنا أنه من المناسب أن يكون عنوان هذا المنتدى الطريق إلى شرم الشيخ وهي المدينة التي ستشهد تنظيم مؤتمر COP 27».

التغيرات المناخية ستؤثر على قطاعات عديدة

وأضاف رئيس اللجنة التحضيرية لمنتدى البيئة والتنمية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «التغيرات المناخية ستؤثر على قطاعات عديدة، وهذا الأمر كان نقطة اختيار للمحاور المختلفة لمنتدى هذا العام، إذ أن التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية محور رئيس، بالإضافة إلى تأثيرها على التنوع البيولوجي والمحيطات والزراعة والأمن الغذائي والطاقة، علاوة على ذلك، النقل المستدام والأمور المتعلقة بالمدن المستدامة والنمو المستدام».

التغيرات المناخية تأتي بنوبات حادة

وقال «أبو زيد»، إن التغيرات المناخية تؤثر على الغذاء والزراعة، وبالتالي عندما تظهر نوبات حرارة عالية نجد أن المحصول على المستوى الإنتاجي والإنتاج الزراعي، مضيفا «التغيرات المناخية تأتي بنوبات حادة، في درجات الحرارة على سبيل المثال، ففي أيام تكون درجات الحرارة عالية جدا عن المتوسط، وأيضا نوبات البرودة أيضا تؤثر نوبات البرودة على المحاصيل».

الحلول تكمن في استنباط نباتات ومحاصيل جديدة تتحمل الحرارة الشديدة

وتابع رئيس اللجنة التحضيرية لمنتدى البيئة والتنمية أن اضطرابات درجات الحرارة تؤثر على زيادة الاحتياجات المائية، فلو قلّت الموارد المائية المتوقعة والمتاحة للزراعة فإن ذلك بدوره سيؤثر على الإنتاج الغذائي أيضا.

وواصل رئيس اللجنة التحضيرية لمنتدى البيئة والتنمية أن الحلول تكمن في استنباط نباتات ومحاصيل جديدة تتحمل الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة ونقص المياه وملوحة المياه أيضا.