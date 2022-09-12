معهد طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 2022.. الأوراق المطلوبة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالدرجات للشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، حيث حصل بعض الطلاب على فرصة للالتحاق بمعهد طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 2022، ويحق للطالب الحاصل على 211.0 درجات، علمي، الالتحاق بالمعهد.

معهد طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 2022

ووفقًا للموقع الرسمي للمعهد، فإن معهد طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 2022 يشترط عدد من المتطلبات التي يجب توافرها للالتحاق بالمعهد وتفاصيلها على هذا النحو:

المتطلبات العامة لجميع الشهادات

- أصل شهادة الميلاد.

- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مصدقة.

- 6 صور شخصية بحجم صور جواز السفر.

- نموذج الخدمة العسكرية «نموذج 2-3 جند»، للبنين فقط.

- صورة من البطاقة الشخصية.

المستندات المطلوبة للثانوية المصرية والعربية

- شهادة الثانوية العامة.

- أن تكون الشهادات العربية مختومة من وزارة التربية والتعليم.

- ووزارة خارجية ذلك البلد والسفارة المصرية.

وثائق IGCSE المطلوبة

- شهادة IGCSE مختومة من قبل المجلس الثقافي البريطاني ووزارة الخارجية والإدارة العامة للامتحانات.

- يجب على حاملي IGCSE من خارج مصر بدرجة C في مستويات O الخاصة بهم الحصول على خطاب من المجلس الثقافي البريطاني يفيد بأن هذه الدورات ممتدة وليست أساسية.

- يجب على حاملي IGCSE من خارج مصر ختم شهادتهم من قبل المجلس الثقافي البريطاني والسفارة المصرية ووزارة الخارجية من الدولة ذات الصلة.

المستندات المطلوبة للدبلومة الأمريكية

- نسخة رسمية من الصفوف 10 و11 و12، مختومة من NCA-CASI أو NAAS والمدرسة والإدارة العامة للامتحانات في مصر.

- إذا كانت الصفوف 10 و11 و12 من مدارس مختلفة، فيجب كتابة نصوص منفصلة لكل صف.

- يجب أن يكون الدبلوم مختومًا من NCA-CASI أو NAAS والمدرسة والإدارة العامة للامتحانات في مصر.

- صورة من اعتماد المدرسة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم.

- SAT-1 رسمي مختوم من AMIDEAST ووزارة الخارجية المصرية.

- يعتبر SAT-II مكافأة للطالب عند حساب درجته المئوية النهائية، مطلوب SAT-II رسميًا مختومًا من AMIDEAST ووزارة الخارجية المصرية إذا كان سيتم إدراجه في الحساب.

- سيتم نشر الحد الأدنى من درجات SAT-1 وSAT-II بمجرد استلامها من وزارة التعليم العالي.

- يجب على حاملي HSD من المدارس الموجودة خارج مصر الحصول على «خطاب اعتماد»، المدرسة من AMIDEAST.

- يجب على حاملي HSD من الولايات المتحدة الحصول على شهاداتهم وإثبات 12 عامًا من التعليم مختومًا من الملحق الثقافي لمصر في واشنطن والمدرسة.

- يجب على حاملي HSD من الدول العربية ختم شهاداتهم من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية في ذلك البلد والسفارة المصرية.