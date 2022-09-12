نتيجة تنسيق معهد فني تجاري 2022 في المرحلة الثالثة

تزامنا مع إعلان نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق، يبحث عدد من الطلاب عن معهد فني تجاري 2022، حيث يعد واحدا من المعاهد المتاحة لطلاب شعبتي العلمي والأدبي بالمرحلة الثالثة للتنسيق، وهو أيضا من المعاهد التي يقبل عليها طلاب الدبلومات الفنية، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، نتيجة تنسيق معهد فني تجاري 2022 للمرحلة الثالثة من التنسيق، وفقا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق معهد فني تجاري 2022

شعبة علمي

- الفني التجاري بدمنهور 232.0 درجة.

- الفني التجاري باسيوط 231.0 درجة.

- الفني التجاري بالروضة 231.0 درجة.

- الفني التجاري بالزقازيق 230.0 درجة.

- الفني التجاري بأسوان 229.0 درجة.

- الفني التجاري بسوهاج 228.0 درجة.

- الفني التجاري بقويسنا 228.0 درجة.

- الفني التجاري بالإسكندرية 228.0 درجة.

- الفني التجاري ببنها 227.0 درجة.

- الفني التجاري بقنا 226.0 درجة.

- الفني التجاري بالعريش 226.0 درجة.

- الفني التجاري بطنطا 225.0 درجة.

- الفني التجاري بالمطريه 224.0 درجة.

- الفني التجاري بالمحله الكبرى 223.0 درجة.

- الفني التجاري بالمنصوره 222.5 درجة.

- الفني التجاري بشبرا 222.0 درجة.

- الفني التجاري بدمياط 220.0 درجة.

شعبة أدبي

- الفني التجاري بطنطا 237.0 درجة.

- الفني التجاري بشبرا 236.0 درجة.

- الفني التجاري بقنا 236.0 درجة.

- الفني التجاري بسوهاج 234.0 درجة.

- الفني التجاري بدمياط 234.0 درجة.

- الفني التجاري بالمطريه 234.0 درجة.

- الفني التجاري بقويسنا 234.0 درجة.

- الفني التجاري بالمنصوره 234.0 درجة.

- الفني التجاري بالمحله الكبرى 232.0 درجة.

- الفني التجاري ببور سعيد 231.0 درجة.

- الفني التجاري بأسوان 231.0 درجة.

- الفني التجاري بالعريش 229.0 درجة.

يذكر أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت افتتاح 7 جامعات تكنولوجية جديدة، حيث تستهدف هذه الجامعات التكنولوجية، الشريحة الأكبر من طلاب الدبلومات الفنية.

وأشارت الوزارة، فى بيان لها، إلى أنّ الجامعات الجديدة كثّفت استعداداتها لاستقبال الطلاب للعام الجديد، بتجهيز البنية التحتية من معامل وقاعات تدريس وورش، وعقد شراكات مختلفة مع الشركات الصناعية لتدريب الطلاب خلال فترة الدراسة والإجازة أيضا.