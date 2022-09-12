رئيس وزراء «أنتيجوا وبربودا»: سنجري استفتاء لإكمال الاستقلال عن بريطانيا

شهدت الساحة البريطانية، والدنماركية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث مهمة على خلفية وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الخميس الماضي، وتولي الملك تشارلز الثالث عرش المملكة المتحدة، وكان من أبرزها إعلان «أنتيجوا وبربودا» أنها ستجري استفتاءً حول ما إذا كانت ستصبح جمهورية وإزالة الملك تشارلز الثالث من رئاسة الدولة، فيما شهدت الدنمارك احتفالات مصغرة بمناسبة 50 عاما على تولي الملكة مارجريت العرش.

وقال رئيس وزراء «أنتيجوا وبربودا»، جاستون براون، إن بلاده ستجري استفتاءً حول ما إذا كانت ستصبح جمهورية وإزالة العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث من رئاستها في غضون الـ3 سنوات المقبلة لتكون خطوة أخيرة لإكمال دائرة الاستقلال لتصبح دولة جمهورية ذات سيادة حقيقية.

«أنتيجوا وبربودا» واحدة من 14 دولة يترأسها العاهل البريطاني

و«أنتيجوا وبربودا» الواقعة في البحر الكاريبي، واحدة من 14 دولة بالإضافة إلى المملكة المتحدة، حيث يترأسها العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث، رغم حصول المستعمرة البريطانية السابقة على استقلالها عن «لندن» في 1981.

و«أنتيجوا وبربودا» جزء من مجموعة دول الكومنولث، التي تضم 56 عضوًا معظمها من الأراضي البريطانية السابقة.

براون: الأمر ليس عملا عدائيًا

وأضاف براون لقناة «آي تي في نيوز» البريطانية، أن الأمر لا يعني تمثيل أي شكل من أشكال عدم احترام الملك تشارلز الثالث، موضحا أن هذا ليس عملا عدائيًا، أو أي اختلاف بين الجانبين، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكانت الملكة البريطانية الراحلة، إليزابيث الثانية، كتبت في وقت سابق، رسالة سرية لمواطني مدينة «سيدني» الأسترالية، وتم داخل أحد أكثر المباني شهرة في المدينة، لكنها لن تقرأ إلا بعد 63 عاما، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي نوفمبر 1986، صاغت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، الرسالة بعد أعمال الترميم الرئيسية لمبنى «الملكة فيكتوريا» بمنطقة الأعمال بسيدني، وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إلى تعليمات صارمة بعدم فتحها حتى 2085.

وأمس الأول السبت، بعث الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، برسالة تهنئة إلى الملك تشارلز بمناسبة اعتلائه عرش بريطانيا، معربا عن استعداده للعمل مع العاهل الجديد لتعزيز التفاهم والصداقة على نحو متبادل بين شعبي البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

نضيء #برج_خليفة لنعبّر عن خالص عزائنا ومواساتنا للشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.#BurjKhalifa

lights up to extend our deepest condolences for the passing of her Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/m5M0n1Qx1Y — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) September 11, 2022

بدوره، أضاء «برج خليفة» بالإمارات بصورة الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، والعلم البريطاني، مساء أمس الأحد، للتعبير عن العزاء في وفاتها.

ومن المقرر أن تقام جنازة رسمية للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية في «كنيسة وستمنستر» في 19 سبتمبر الجاري.

وأمس الأحد، وصل نعش الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية إلى العاصمة الاسكتلندية «إدنبرة»، قادمًا من «قلعة بالمورال». وغدا الثلاثاء، سيتوجه النعش إلى كاتدرائية «سانت جايلز» لأداء الصلاة بحضور الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة.

بدوره، دعا «قصر باكنجهام»، الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل إلى جنازة الملكة إليزابيث الثانية بدون وفد مرافق، فيما قالت صحيفة «بولتيكو» الأمريكية، إن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت أن «كنيسة وستمنستر» ستكون مكتظة للغاية.

وحثت السلطات البريطانية، رؤساء الدول الأجنبية على استخدام الطائرات التجارية للوصول إلى أراضيها، مؤكدة أن استخدام المروحيات محظور.

ملكة الدنمارك تلغي ظهورها في شرفة «قصر أمالينبورج» لتحية المهنئين

وفي الدنمارك، نظمت السلطات، احتفالات مصغرة بمناسبة مرور 50 عاما على تولي الملكة مارجريت، البالغة من العمر «82 عاما»، العرش. وأمرت الملكة الوحيدة في العالم، بالاحتفالات المحدودة، احتراما للراحلة إليزابيث الثانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

في 15 يناير 1972، تم إعلان مارجريت ملكة للبلاد بعد يوم من وفاة والدها الملك فريدريك التاسع على إثر مرض قصير. وألغت مارجريت ظهورها في شرفة «قصر أمالينبورج» لتحية حشود المهنئين وجولة عبر «كوبنهاجن» في عربة تجرها الخيول.