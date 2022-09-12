فتح باب القبول للدراسات العليا بـ«تجارة الأزهر» بنات حتى 10 أكتوبر

أعلنت جامعة الأزهر فتح باب القبول لمرحلة الدارسات العليا للعام الجامعي 2022 -2023 بكلية التجارة جامعة الأزهر فرع البنات بالقاهرة، وذلك لتلقي طلبات الالتحاق للقيد والتسجيل لدرجتي التخصص «الماجستير» والعالمية «دكتوراه الفلسفة».

وحددت الجامعة موعد بدء تلقى طلبات التقدم لدراسات العليا بـ كلية التجارة بنات بالقاهرة بداية من يوم 11 سبتمبر الجاري وحتى 10 أكتوبر.

شروط التقديم والالتحاق

وهناك ضوابط وشروط للتقديم لمرحلة الدراسات العليا بجامعة الأزهر يجب توافرها في الطالبات الراغبات في التقدم لدراسة الماجستير والدكتوراه بكلية التجارة وهي:

- يجب أن تكون الطالبة حاصلة على درجة البكالوريوس في التجارة من شعبة التخصص بتقدير عام تراكمي جيد على للأقل من كلية التجارة جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من جامعة أخرى معترف بها من الجامعة، ولا تقبل خريجات المعاهد العليا.

- يشترط لقيد الطالبة للالتحاق بتمهيدي دكتوراه أن تكون حاصلة على درجة التخصص الماجيستر في شعبة التخصص من كلية التجارة جامعة الأزهر فرع البنات أو على درجة معادلة لها من كليات أخرى معترف بها من الجامعة.

- تقديم الأصل و3 صور من المستندات الآتية: (الشهادة المؤقتة – شهادة الميلاد – شهادة تقديرات الـ4 سنوات – موافقة جهة العمل – بطاقة الرقم القومي – صور شخصية حديثة).

- تبلغ قيمة المصروفات الدراسية لدرجة التخصص «الماجستير» للعام الجامعي 1255 جنيهًا، بينما تأتي المصروفات الدراسية لدرجة العالمية «دكتوراه الفلسفة» 1750 جنيهًا ويكون سداد المصروفات إلكترونياً بالفيزا من خلال خدمة الدفع «فوري» بكود 6452.

كلية الدارسات العليا

كانت كلية الدراسات العليا بـ جامعة الأزهر فتحت باب الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا للقطاعات الثلاثة أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون في جميع الأقسام العلمية بالكلية للعام الجامعي 2022 – 2023.

وشددت على ضرورة أن يطبع الطالب الاستمارة الخاصة بالقسم الذي يريد الالتحاق به ويملأ البيانات ودرجات مواد التخصص، ثم يضع الاستمارة مع الأوراق المطلوبة في ملف التقديم.