يبحث العديد من الطلاب والطالبات، عن رابط ولينك تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني، وذلك بعد اعتماد النتيجة رسميًا من قِبل وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني الأربعاء الماضي، وفي انتظار فتح باب التنسيق للقبول بكليات ومعاهد جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، رابط ولينك تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني، وذلك لتسهيل عملية التسجيل وترتيب الرغبات دون حدوث أخطاء حيث يمكن لطلاب الدور الأول الدخول مرة وتعديل رغباتهم.

خطوات تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2022

- عن رابط ولينك تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2022 يقوم الطلاب بالدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية من هنا واختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية، وذلك بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل رسميًا.

- يتم ادخال رقم الجلوس والرقم السري، مع مراعاة أن تكون الكتابة الأرقام باللغة الإنجليزية.

- بعد ذلك يتم كتابة الرقم التأكيدي، والضغط على الخطوة التالية.

- يظهر للطالب البيانات الرئيسة الخاصة به مذكور فيها رقم الجلوس والرقم القومي، ومكان مكتوب فيه "هل ترغب في تبديل البطاقة"، يضغط الطالب على كلمة نعم، ثم الخطوة التالية.

- يتم تسجيل الرغبات بالترتيب الذي يرغب فيه الطالب، حتى نهاية الكليات، والاحتفاظ بنسخة من ترتيب الكليات التي تم اختيارها.

التسجيل إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة المصرية

ويحق لطلاب الدور الأول الذين قد سبق لهم تسجيل رغباتهم في إمكانية الدخول مرة أخرى وتعديل الرغبات، وبعد الإنتهاء من التسجيل إلكترونيًا من خلال رابط ولينك تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2022، يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي تمّ تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي أجراها مع إيصال تسليم رغبات حيث يقوم الطالب بطباعة استمارة الرغبات.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد أعلن رابط البوابة الإلكترونية، وهو رابط ولينك تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2022، للحصول على نتيجة الدور الثاني 2022، حيث يجرى الآن أعمال الطعون والتظلمات يتبعها إعلان إجراءات التنسيق الإلكتروني للطلاب والطالبات للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر.