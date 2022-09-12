القبض على 41 متهما.. الأمن يطارد تجار السلاح والمخدرات والتنقيب عن الذهب

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ديروط، أسفرت جهودها عن ضبط 22 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 11 بندقية آلية و3 بنادق خرطوش و6 فرد محلي وطبنجتين، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 17 متهما، لثلاثة منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة، بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية، وتنفيذ 532 حكما قضائيا متنوعا.

واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة، بين قطاعي الأمن الوطني العام، وقطاع الأمن المركزي ومديرية أمن البحر الأحمر، بالتنسيق مع القوات المسلحة، استهدفت القائمين على التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بدائرة قسم شرطة مرسى علم.

أسفرت الحملة عن ضبط 21 متهما (6 منهم يحملون جنسية إحدى الدول) وضبط 5 سيارات، (اثنين منهم بدون لوحات معدنية، محمل عليهم كمية من الأحجار التي يشتبه أنها تحوي خام الذهب، تزن 15 طنا تقريباً، كما تم ضبط بندقية آلية وخزنتين، وعددا من الطلقات لذات العيار، بالإضافة إلى معدات وأدوات التنقيب، مثل جهاز كشف عن المعادن و10 مولدات كهرباء و3 اسطوانات بوتاجاز، و3 أجهزة هيلتي.