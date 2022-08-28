حبس عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بعد ضبطه وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين لترويجها على عملائه بالجيزة.

ضبط المتهم بالاتجار في المواد المخدرة

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا يفيد بتردد أحد الأشخاص على عدة مناطق بالجيزة لترويج المواد المخدرة «هيروين»، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة وتبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات أمكن ضبطه وبحوزته تذاكر هيروين يتردد بها على عدة مناطق بالجيزة، لترويجها بين عملائه، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة «هيروين» للاتجار بها.

العقوبة المتوقعة للمتهم في هذه الواقعة

ومن جانبه، قال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن القانون جرم حيازة المواد المخدرة «الهيروين» مهما اختلفت الكميات المضبوط بها، مشيرًا إلى أن عقوبة حيازة المخدرات تختلف بقصد الحيازة، إذا كانت الحيازة من أجل التعاطي فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

وأضاف «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن عقوبة حيازة المواد المخدرة «الهيروين» بقصد الاتجار بها، هي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة، وهي العقوبة المتوقعة للمتهم في هذه الواقعة.