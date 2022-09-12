ضبط مقاولين هاربين من تنفيذ 155 حكمًا قضائيًا في الجمالية ومصر القديمة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مقاول مقيم بدائرة القسم، مطلوب تنفيذ عدد من الأحكام عليه وصلت إلى 138 حكم حبس جزئي ومستأنف، بإجمالي حبس 148 سنة.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط مقاول ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، مطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام قضائية في عدة قضايا مباني وسرقة تيار كهربائي وعدم تنفيذ قرار، بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 20 مليونًا و736 ألف جنيه، حال تردده على دائرة القسم.

بمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.