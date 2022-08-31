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القبض على رئيس مجلس إدارة شركة هارب من 132 سنة سجن

كتب:

محمد بركات
12:19 م | الأربعاء 31 أغسطس 2022
حبس هارب من أحكام قضائية ــ صورة أرشيفية

حبس هارب من أحكام قضائية ــ صورة أرشيفية

واصلت الأجهزة الأمنية، جهود ضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتمكنت من القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات هارب من 132 سنة سجن.

56 حكم حبس جزئي

وذكر بيان لوزارة الداخلية، صدر اليوم الأربعاء، أنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا والمطلوب التنفيذ عليه في 56 حكم حبس جزئي بإجمالي مدد حبس 132 سنة.

وبمواجهة المتهم الهارب بتلك الأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات