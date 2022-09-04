القبض على هارب من 595 سنة سجن أثناء اختبائه في التجمع الخامس

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه في 302 حكم قضائي والمقضي فيها بالسجن بمدد بلغت أكثر من 595 سنة وكفالات وغرامات مالية مستحقة أكثر من مليون جنيه.

ضبط هارب من 302 حكم قضائي

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنه في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية اختباء أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه في 302 حكم قضائي في قضايا «شيكات – تبديد»، والمقضي فيها بالسجن بمدد بلغت «595 سنة و5 أشهر» وكفالات مالية مستحقة 1٫091٫700 جنيه وغرامات مالية 170 ألف جنيه بإحدى التجمعات السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.