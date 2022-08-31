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ضبط هارب من أحكام قضائية بإجمالي عقوبة 132 سنة سجن

تحرير 694 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق

كتب:

محمد بركات
01:31 م | الأربعاء 31 أغسطس 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، مطلوب التنفيذ عليه في 56 حكم حبس جزئي بإجمالي مدد حبس 132 سنة.

 وعقب ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله تم مواجهته بالأحكام الصادرة ضده وأقر بها، وأعقب ذلك إحالة المتهم إلى الجهات المعنية. 

ومن جهة أخرى، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 694 مخالفة للمحال التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

 

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بقلم محمد بركات