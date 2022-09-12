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ضبط 29 ألف قرص دوائي مجهولة المصدر مع راكب داخل «سيارة أجرة» بالمعادي

كتب:

محمد بركات
01:26 م | الإثنين 12 سبتمبر 2022
المتهم والمضبوطات

المتهم والمضبوطات

ألقت وزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- خلال استقلاله سيارة أجرة بالمعادي، مع تحريز 29 ألف قرص دوائي مجهولة المصدر كانت بحوزته، دون مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة بالجهات المعنية.

قوة أمنية تضبط المتهم

جاء ذلك خلال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

المتهم يعترف بحيازته الأقراص الدوائية

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته الأقراص الدوائية بقصد تروّيجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم محمد بركات