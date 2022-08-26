ضبط مسجل خطر بحوزته 200 طربة حشيش و4300 قرص مخدر في الإسكندرية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية مسجل خطر، بحوزته 200 طربة حشيش وزنت 20 كيلوجراما، و4300 قرص مخدرٍ، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت مسجل خطر في الإسكندرية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة كرموز مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وتقنين الإجراءات، ضبط المتهم مستقلا إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته المخدرات، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وأن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بمليون و744 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.