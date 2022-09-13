أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 13-9-2022 في الأسواق المصرية

تشهد أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية، استقرارًا كبير نظرًا لتوافر المعروض منها مع بداية فصول الصيف، خاصة مع زيادة الأصناف المختلفة من الفواكه الصيفية، ويحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسعارها المختلفة بشكل يومي نظرًا لقيمتها الغذائية العالية للجسم.

وترصد «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية، وفق جولة بالمحلات وسوق العبور، وفق الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

استقرت اليوم الثلاثاء أسعار الفاكهة في سوق العبور، لتسجل كما يلي:

- تراوح سعر برتقال كيلو صيفي بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو التين بين 5 و12 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

- سجل سعر كيلو البرقوق السكري اليوم الثلاثاء نحو 20 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الرمان بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو التفاح البلدي بين 6 و10 جنيهات، وسعر التفاح الأمريكي والإيطالي بين 25 و29 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو العنب البناتي الأصفر والأحمر بين 5 و8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الكنتالوب من 4 إلى 8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الكمثرى من 4 إلى 10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو حبة جوز الهند بين 22 و28 جنيهًا.

- تراوح سعر البطيخ من النوع الأصفر بين 15 و22 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر 30 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 40 جنيهًا، والبلدي بين 10 و15 جنيهًا .

سعر المانجو في الأسواق

تراوح سعر الكيلو من المانجو البلدي من 12 إلى 15 جنيها، وتراوح سعر كيلو النوع الفص من 25 إلى 35 جنيهًا، ونوع الصديقة سجل من 15 إلى 20 جنيهًا، والمانجو السكري من 10 إلى 15 جنيهًا، والمانجة السنارة بين 9 إلى 15 جنيهًا، والمانجو العويس بين 12 و25 جنيهًا، والزبدية من 9 إلى 15 جنيهًا.