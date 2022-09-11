أسعار الفاكهة اليوم الأحد 11-9-2022 في الأسواق المصرية

حافظت أسعار الفاكهة اليوم، على نفس قيمتها المادية مقابل الجنيه، وأرجع الكثير من التجار هذا إلى توافر المعروض وزيادة الأصناف مما أدى إلى انخفاض قيمتها.

وفي التقرير التالي، ينشر موقع «الوطن»، أسعار الفاكهة في السوق المحلية، وفق جولة على المحلات، بالإضافة إلى سعر الأصناف المختلفة في سوق العبور وفق الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

استقرت أسعار الأصناف المختلفة من الفاكهة في سوق العبور لتسجل كالتالي:

سعر حبة البطيخ وزن يتراوح ما بين 4 و10 كيلوجرامات، تراوح ما بين 10 و35 جنيهًا.

برتقال صيفي بسعر بين 4 و6 جنيهات.

الجريب فروت ما بين 8 و12 جنيها.

التين البرشومي سعر الكيلو بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

سعر البرقوق السكري نحو 22 جنيهًا.

رمان وصل سعر الكيلو بين 4 و10 جنيهات.

سعر التفاح البلدي بين 6 و12 جنيهًا، والأمريكي والإيطالي بين 23 و29 جنيهًا.

وسجل العنب البناتي الأصفر بين 5 و10 جنيهات، والأحمر بالسعر ذاته، رومي أحمر بين 5 و7 جنيهات، وكرمسن 7 و10 جنيهات.

الكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات.

الكمثري بسعر يتراوح 4 إلى 12 جنيها.

سعر المانجو في سوق العبور اليوم

أما المانجو فقد تنوعت أصنافها وأنواعها في سوق العبور كالتالي:

سجل سعر الكيلو من المانجو البلدي من 6 إلى 10 جنيهًات، والفص من 25 إلى 45 جنيهًا، وصديقة من 11 إلى 15 جنيهًا، والسكري من 9 إلى 15 جنيهًا، والسنارة تراوحت من 9 إلى 15 جنيهًا، بينما العويس بين 12 و22 جنيهًا، والزبدية من 9 إلى 10 جنيهات، دبشة من 9 إلى 15 جنيهًا، جولك 9 إلى 15 جنيهًا، الهندي ما بين 13 و17 جنيها، تيمور وفونس نفس السعر.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وسجلت أسعار الفاكهة في السوق المحلية: كيلو المانجو ما بين 20 إلى 75 جنيهًا، التفاح الأحمر 30 جنيهًا، والبلدي بين 12 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 60 جنيهًا، حبة جوز الهند بين 22 و26 جنيهًا، البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو، حبة الأناناس تصل إلى نحو 50 جنيهًا.