أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 9-9-2022 في الأسواق المصرية

أعلن الموقع الرسمي لسوق العبور أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 9 سبتمبر، ما بين المانجو والرمان والجوافة والكمثري وغيرها من مختلف الأنواع التي تهتم ربات البيوت بمتابعة أسعارها بشكل يومي.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها في الأسواق والموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل سعر كيلو التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا.

سجل سعر كيلو التفاح الأصفر والأحمر30 جنيها.

سجل سعر كيلو العنب 15 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الرمان 15 جنيهًا.

سجل سعر كيلو المانجو الزبدية في الأسواق بين 15 جنيهًا.

سجل سعر كيلو المانجو السكري نحو 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو المانجو الفص 50 جنيها.

جاء سعر كيلو الكمثرى بين 12 و15 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 و10 جنيهات، وجاء سعر كيلو المانجو الفونس في سوق العبور، بين 12 و18 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو المانجو السكري بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، واختلف سعر كيلو المانجو الفص بين 20 و40 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو المانجو الصديقة بين 12 و18 جنيها، اليوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر الحالي.

وسجل سعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الرمان من 6 إلى 10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الكانتلوب بين 4 و7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البلح الرملي بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الكمثرى الخشابي بين 5 جنيهات و13 جنيهًا، وتراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 4 و6 جنيهات، اليوم الجمعة.