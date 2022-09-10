أسعار الفاكهة اليوم السبت 10-9-2022 في الأسواق المصرية

تختلف الفوائد التي تعود على الجسم من تناول الفاكهة بشكل مستمر، حيث أنها تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها، وهي غنية بالألياف الغذائية والماء، الذي يساعد على ترطيب الجسم والعمل على خفض الكولسترول وخفض القدرة على امتصاص الكربوهيدرات، كما أنها تحتوي على فيتامين ج والبوتاسيوم وحمض الفوليك.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها في الأسواق بشكل يومي، والموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور اليوم الجمعة 10 سبتمبر على النحو التالي:

أسعار المانجو في سوق العبور

-سجل سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو المانجو الفونس في سوق العبور، بين 13 و17 جنيهًا.

سجل سعر كيلو المانجو السكري بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المانجو الفص بين 20 و40 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو المانجو الصديقة بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر كيلو البلح الرملي بين 7 جنيهات و12 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الجوافة بين 4 و9 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الرمان من 4 إلى 10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الكانتلوب بين 4 و7 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الكمثرى الخشابي بين 4 جنيهات و12 جنيهًا، وتراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 10 جنيهات و12 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 4 و6 جنيهات، اليوم السبت.

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل سعر كيلو العنب 10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو التفاح الأصفر والأحمر 30 جنيها، وسجل سعر كيلو الرمان 15 جنيهًا، واختلف سعر كيلو الكمثرى بين 10 و12 جنيها، كما سجل سعر كيلو المانجو الزبدية في الأسواق بين 12 حتى 15 جنيها، وسجل سعر كيلو المانجو السكري نحو 20 جنيها، كما سجل سعر كيلو المانجو الفص 50 جنيها.