أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 12-9-2022 في الأسواق المصرية

تشهد أسعار الفاكهة بالأسواق المحلية اليوم، استقرارًا نظرًا لتوافر المعروض، بالإضافة إلى زيادة الأصناف، ويحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الفواكه المختلفة نظرًا لقيمتها الغذائية العالية للجسم.

وفي التقرير التالي، يرصد موقع «الوطن»، أسعار الفاكهة داخل السوق المحلية اليوم الإثنين، وفق جولة بالمحلات، بالإضافة إلى أسعار جميع الأصناف المختلفة من الفاكهة في سوق العبور، وفق الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

استقرت اليوم الإثنين أسعار الفاكهة في سوق العبور، لتسجل كالتالي:

سعر حبة البطيخ ، تراوح ما بين 10 و35 جنيهًا.

برتقال صيفي بسعر بين 4 و7 جنيهات.

الجريب فروت ما بين 8 و13 جنيهًا.

التين البرشومي الكيلو بين 5 و12 جنيهات.

الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

سعر البرقوق السكري نحو 20 جنيهًا.

رمان وصل سعر الكيلو بين 4 و8 جنيهات.

سعر التفاح البلدي بين 6 و10 جنيهًا، والأمريكي والإيطالي بين 25 و29 جنيهًا.

وسجل العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات، والأحمر السعر ذاته.

الكنتالوب من 4 إلى 8 جنيهات.

الكمثري بسعر يتراوح من 4 إلى 10 جنيهات.

التفاح الأحمر 30 جنيهًا، والبلدي بين 10 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 40 جنيهًا، حبة جوز الهند بين 22 و28 جنيهًا، البطيخ من النوع الأصفر بين 15 و22 جنيهًا للكيلو.

سعر المانجو في الأسواق

سجل سعر الكيلو من المانجو البلدي من 10 إلى 15 جنيهات، والفص من 25 إلى 35 جنيهًا، وصديقة من 15 إلى 20 جنيهًا، والسكري من 10 إلى 15 جنيهًا، والسنارة من 9 إلى 15 جنيهًا، العويس بين 12 و25 جنيهًا، والزبدية من 9 إلى 15 جنيهًا، دبشة من 9 إلى 12 جنيهًا، جولك 10 إلى 18 جنيهًا، الهندي ما بين 13 و17 جنيهًا.