أكرم حسني يعود إلى المسرح بـ«حتى لا يطير الدكان»

يعود الفنان أكرم حسني إلى خشبة المسرح من خلال بطولته لمسرحية «حتى لا يطير الدكان»، والمقرر عرضها خلال موسم الرياض، ويستعد النجم لتحضيرات وبروفات مسرحيته الجديدة، في الوقت الذي يتم فيه اختيار باقي فريق العمل.

ويشارك أكرم حسني بطولة المسرحية، النجوم درة زروق، بيومي فؤاد، محمد أنور، إسماعيل فرغلي، والمسرحية قصة وإنتاج أمير طعيمة ومن إخراج محمد أوتاكا.

كواليس مسرحية عطل فني

وتعتبر «حتى لا يطير الدكان» المشاركة الثانية لأكرم حسني في المسرح، بعد مشاركته في بطولة مسرحية عطل فني قبل عامين، بمشاركة شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر، وهي أيضًا تعاونه المسرحي الثاني مع المؤلف أمير طعيمة والمخرج محمد أوتاكا، وحققت المسرحية وقتها عروضًا كاملة العدد في المملكة العربية السعودية خلال فعاليات موسم الرياض، وحققت وأيضًا وقت عرضها في جدة نجاحًا كبيرًا.

المسلسل التليفزيوني «مكتوب عليا»

وخاض الفنان أكرم حسني، السباق الرمضاني الماضي بمسلسل مكتوب عليا، وشارك في بطولته بجانب النجوم أيتن عامر وهنادى مهنا وحنان سليمان وعمرو عبد الجليل.