والدة أكرم حسني بعد عودة أغنية «للي» مرة أخرى: ربنا يبعد عنك الحاقدين

علقت السيدة فاطمة المنصوري، والدة الفنان أكرم حسني، على عودة أغنيته «للي» إلى موقع «يوتيوب» مرة أخرى، والتي يتعاون فيه مع الفنان محمد منير، إذ حرصت على تهنئته بعد رفع الحظر عنها.

وقالت والدة الفنان أكرم حسني، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «ألف مليون مبروك يا حبيبي بالتوفيق دايمًا.. وربنا يبعد عنك كل عين حاقدة ويحميك ويحفظك يا ابني»، فيما رد عليها ابنها بقوله: «ببركة دعاكي يا أحلى أم في الدنيا».

أيتن عامر بعد عودة أغنية للي: يا ألف نهار أبيض

كما حرص عدد كبير من الفنانين، على تهنئة أكرم حسني، بعودة الأغنية مُجددًا، لعل أبرزهم الفنانة أيتن عامر، التي علقت بقولها: «يا ألف نهار أبيض».

تعرف على صُناع وكلمات أغنية للي

أغنية «للي» تعد التعاون الأول بين الكينج محمد منير والفنان أكرم حسني، حيث تولى كتابة كلماتها وألحانها وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وذلك تحت قيادة المخرجة مريم الباجوري، وتقول كلمات الأغنية.

سألته هل داء الولع

كان الجواب صدّه

ساق الدلال ساق الدلع

مفاتيح هواه صدّوا

ومشيت أوشوش في الودع

ولا جاني ليه ردّه

اللي فتح باب الوجع

واجب عليه ردّه

يالا و يا لالا و يا لالا يالا و يالا لِلّي

يالا و يا لالا و يا لالا يالا و يالا لِلّي

وكان موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» أعاد «للي» للكينج محمد منير مرة أخرى وذلك بعدما كان قد تم حذفها مؤخرا بسبب اتهامات تم توجيهها إلى أكرم حسني بسرقة اللحن والكلمات، لاسيما المُغني الشاب محمود المنسي، صاحب أغنية ولد الهلالية، الذي زعم بسرقة اللحن منه، وذلك قبل أنّ يعود مُجددًا ليعتذر للفنان أكرم حسني.