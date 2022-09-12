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إسرائيل تعلن العمل على تزويد أوروبا بالغاز.. و«بوتين»: لن نتعامل بالدولار

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أحمد عادل موسى
01:32 م | الإثنين 12 سبتمبر 2022
رئيس الوزراء الإسرائيلي وبوتين

رئيس الوزراء الإسرائيلي وبوتين

ذكرت قناة «العربية»، أن إسرائيل أعلنت عن اعتزامها العمل على تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، لحل الأزمة الناتجة عن قرار موسكو بقطع إمدادات الغاز نهائيا عن الدول الأوروبية.

بوتين التخلص من اعتماد على الدولار الأمريكي أمر حتمي

في المقابل أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن التخلص من الاعتماد على الدولار الأمريكي أمر حتمي، وذكر بوتين أن العقوبات على موسكو تشكل خطرا على العالم بأسره، وأن وقف ضخ «غازبروم1» بسبب قرارات الغرب والعواقب التي فرضتها.

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