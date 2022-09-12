البحث عن طفلة مفقودة في بحر مويس بعد انقلاب سيارة نقل بالشرقية

انقلبت، منذ قليل، سيارة نصف نقل وبداخلها عدد من الركاب في بحر مويس بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وجرى إخطار الجهات المختصة التي انتقلت لمباشرة التحقيق في الواقعة.

انقلاب سيارة نقل

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا بانقلاب سيارة نصف نقل في بحر مويس بدائرة المركز، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين وفقدان طفلة بمياه البحر.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، وكذلك قوة من الإنقاذ النهري، وتبين أن الأهالي أخرجوا 3 أشخاص قبل غرقهم في البحر، فيما أخرجت قوات الإنقاذ النهري 4 آخرين، وجاري البحث عن طفلة.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونُقل المصابون إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة. وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.