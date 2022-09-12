تردد قناة ماجد الجديد 2022 على نايل سات.. محتوى مناسب للأطفال

يشهد محرك «جوجل» عمليات بحث موسعة على تردد قناة ماجد الجديد 2022، على الرغم من اقتراب الإجازة الصيفية من نهايتها، وبداية العام الدراسي المقبل.

في التقرير التالي، ينشر بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الموضوعات الإخبارية، تردد قناة ماجد الجديد 2022 على الأقمار الصناعية، وفق الموقع الرسمي للقناة المخصصة للأطفال.

تردد قناة ماجد الجديد القمر الصناعي نايل سات

يمكن متابعة قناة ماجد من خلال القمر الصناعي نايل سات، كما يلي:

التردد: 11411.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ماجد القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قنوات الأطفال على النايل سات

وفضلا عن قناة ماجد للأطفال، يمكن لأولياء الأمور تنزيل عددًا آخر من قنوات الأطفال المجانية والمتوافرة على القمر الصناعي نايل سات، التي جاءت كالتالي:

تردد قناة كراميش الجديد 2022

التردد: 11643.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة: HD.

استقطاب: أفقي.

تردد قناة تنة ورنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة طيور الجنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11393.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.