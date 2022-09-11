تردد قناة توم وجيري 2022 الجديد على القمر الصناعي نايل سات

تشهد محركات البحث عمليات موسعة عن تردد قناة توم وجيري، التي يعشقها الكثير من الأطفال نتيجة المحتوى الكارتوني الذي تقدمه لهم.

واستمرار للخدمات التي تقدمها الوطن لقرائها على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي، تردد قناة توم وجيري:

تردد قناة توم وجيري الجديد

ويمكن تنزيل القناة من خلال تردد قناة توم وجيري الجديد، وهو:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11355.

- الاستقطاب: عمودي V.

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات الأطفال على النايل سات

وبالإضافة لـ تردد قناة توم وجيري 2022، يمكن لأولياء الأمور تنزيل عدد آخر من قنوات الأطفال المجانية والمتوفرة على القمر الصناعي نايل سات، التي جاءت كالتالي:

تردد قناة كراميش الجديد 2022

- يمكن متابعة قناة كراميش من خلال القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11643.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة: HD.

استقطاب: أفقي.

تردد قناة تنة ورنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة طيور الجنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11393.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.