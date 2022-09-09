تردد قناة كراميش 2022.. شاهد المحتوى الجديد قبل انتهاء إجازة الصيف

أعلنت مجموعة من القنوات التليفزيونية عن تحديث تردداتها على القمر الصناعي المصري "نايل سات"، وبينها قناة كراميش للأطفال، وهي واحدة من محطات فضائية تحظى باهتمام العديد من الأمهات وأولياء الأمور مع متابعة صغارهم لبرامج القناة، خلال إجازة نهاية العام الدراسي.

تردد قناة كراميش 2022.. برامج توعوية

وأوضحت القناة المتخصصة في البرامج التوعوية للصغار أن ترددها يحمل نفس معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ، وتقدم «الوطن»، تردد قناة كراميش 2022، استمرارا لسلسلة الأخبار المتعلقة بترددات القنوات وغيرها على مدار الساعة لقرائها، توضح «الوطن».

تردد قناة كراميش 2022

ويمكن تحميل تردد قناة كراميش 2022 من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر تردد 11643 من خلال معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 بجودة: HD، واستقطاب أفقي.

قنوات الأطفال وترددها على النايل سات في 2022

وتستطيع الأمهات وأولياء الأمور تحميل وتنزيل عدد من قنوات الأطفال التي تقدم مضامين هادفة تتناسب مع تلك الفئة العمرية وتفاصيلها كالتلي:

- تردد قناة ميكي كيدز 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11355.

- الاستقطاب: عمودي V.

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تنة ورنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11393.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة سمسم 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.