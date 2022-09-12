تفاصيل وفاة طالبة المنوفية «هدى».. أصيبت بسرطان الدم وفارقت الحياة بعد 7 أيام

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية كفر رماح التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، عقب وفاة الطالبة هدى جاد إثر إصابتها بسرطان الدم ونزيف في المخ، حيث تم اكتشاف مرضها قبل وفاتها بأسبوع فقط.

تشييع جثمان «هدى» إلى مثواها الأخير

وشيع الآلاف من أهالي قرية كفر رماح ومركز منوف في محافظة المنوفية، جثمان «هدى» الطالبة بالثانوية العامة إلى مثواها الأخير في مقابر القرية، وسط بكاء من أسرتها وحزن من الصغار والكبار على وفاتها من أهالي القرية والقرى المجاورة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حزن بين أصدقاء طالبة المنوفية

«حقيقي، مهما أقول مش هقدر أوصف قد إيه كانت كويسة جدا معايا، ومع الناس كلها».. هكذا قالت تسنيم موسى إحدى صديقات «هدى»، مؤكدة أن الطالبة الراحلة كانت بصحة جيدة قبل وفاتها ولم يظهر عليها أعراض مرض السرطان إلا قبل وفاتها بأسبوع فقط.

وتابعت «تسنيم» لـ«الوطن»، أن صديقتها كانت محبوبة من الجميع، وبشوشة الوجه دائما، لا تغضب أحد ولا تحزن من أحد، مؤكدة أن خبر وفاتها نزل على أسرتها وكل من يعرفها كالصاعقة.

وأضافت «تسنيم»، أن صديقتها كانت مثالا للتعامل مع الناس بروح طيبة، مطالبة الجميع بالدعاء لها، وداعيه الله أن يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عن سيئاتها وينير قبرها ويجعله روضة من رياض الجنة.