حزن بالفيوم بسبب وفاة طفلة من محاربي السرطان.. قاومته عاما وانتصر عليها

سيطرت حالة من الحزن والأسى على أهالي محافظة الفيوم، بعد وفاة طفلة من محاربي السرطان، عقب دخولها في غيبوبة أثناء احتجازها بمستشفى سرطان الأطفال 57357، وذلك بعد صراع دام أكثر من عام مع ذلك المرض اللعين، خاصةً بعدما تعلقت قلوب الجميع بها بسبب ابتسامتها المتميزة، وكانوا يقدمون الدعم لها على مدار العام الماضي قائلين أنّها أقوى من السرطان، ويدعون لها بالشفاء العاجل من السرطان الذي كان يلتهم جسدها الصغير اليوم تلو الآخر.

أصيبت بالسرطان قبل عام

وكانت الطفلة روان خالد، التي تُقيم بمنطقة «كيمان فارس» بمدينة الفيوم، أُصيبت بالسرطان قبل عام، وبدأت رحلة العلاج من المرض في مستشفى سرطان الأطفال 57357، وطلبت أسرتها منذ ذلك الوقت نشر صورتها على مختلف الصفحات والمجموعات العامة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مطالبين الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وتقديم الدعم النفسي لها.

واشتهرت روان منذ ذلك الوقت بابتسامتها الجميلة التي كانت تغطي وجهها دائما رغم معاناتها وصراعها مع مرض السرطان، حتى حفظ أهالي الفيوم وجهها، وكانوا يدعون لها كلما ذهبت إلى مستشفى سرطان الأطفال لتلقي العلاج.

دخلت في غيبوبة منذ أمس

ودخلت الطفلة «روان» في غيبوبة، أمس الثلاثاء، وطالبت أسرتها الجميع بالدعاء لها حتى تستفيق من الغيبوبة وتعود لهم مرة أخرى، إلا أنّها توفيت مساء اليوم بعد صراع طويل مع مرض السرطان دام لأكثر من عام، حيث طالبوا بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يرزقهم الصبر على فراقها.