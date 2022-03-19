الحزن يخيم علي مركز أشمون بعد وفاة محمد فريد «محارب السرطان»

خيمت حالة من الحزن في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد وفاة الشاب محمد فريد، الذي توفي متأثراً بالإصابة بمرض سرطان الدم، الذي استمر في محاربته على مدار 4 سنوات، حيث شفي من المرض، ولكنه عاود من جديد لمهاجمة الجسد النحيل، حتى فارق الحياه في إحدى مستشفيات القاهرة، صباح اليوم السبت، أثناء تلقي العلاج.

تشييع جنازة محمد فريد محارب السرطان

وشيع المئات من أهالي قرية «طليا»، في جنازة مهيبة، جثمان الشاب محمد فريد، الذي أطلق عليه إعلامياً لقب «محارب السرطان»، وسط حزن شديد خيم على الأهالي، وانهيار أسرة الشاب، وتم إقامة سرادق عزاء في مسقط رأس الشاب، وسط تواجد المئات من أهالي القرية.

حزن بين رواد مواقع التواصل لوفاة محارب السرطان

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشاب محمد فريد، محارب السرطان، على نطاق موسع، وكتب «محمد سامي» قائلاً: «ربنا يرحمه، كان شاب محترم، وكان بيسعي بشكل مستمر علشان يخف ويكون أقوي علطول»، وقال «نادر شعبان»: «ربنا يرحمه ويصبر أهله أكيد على فراقه»، وقالت «دنيا جابر»: «أكيد لحظات صعبة كتير عدت عليه ربنا يرحمه».

وفي وقت سابق، وافق محافظ المنوفية على الاستجابة لاستغاثة الشاب محمد فريد كمال، وقرر صرف مساعدة مالية له لظروفه الصحية الصعبة وتكلفة عمليته الكبيرة وإجراء عملية زرع نخاع، ومناقشة التنسيق مع كافة الجهات الطبية المتخصصة في هذا المجال الطبي، لبحث سبل تقديم العلاج اللازم له.