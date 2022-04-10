وفاة المنشدة الشابة مريم شبل بعد صراع مع السرطان.. و«التهامي» ينعيها

خيمت حالة من الحزن الشديد على مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد وفاة المنشدة الشابة مريم علاء شبل، والتي رحلت عن عالمنا في شهر رمضان المبارك، بعد صراع مع مرض السرطان خلال السنوات الماضية. وشُيع جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد من المشيعين.

نقيب المنشدين ينعي المنشدة مريم علاء شبل

ونعي الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، المنشدة مريم شبل، وقال في بيانه "لا حول ولاقوة إلا بالله، طول عمري أكتب بوستات أشيد فيها بأولادي وبناتي المنشدين فرحان بيهم، في كل لحظة قضيناها في مدح سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم، فرحان بتخرجهم ونجاحهم وتألقهم في كل المحافل، وعمري ماكنت أتخيل إني أكتب بوست أنعي فيه بنت من بناتي العزيزات علي قلبي، مريم علاء شبل بنتي في ذمة الله، ربنا يرحمها ويصبرنا ويصبر زوجها وأهلها».

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينعون المنشدة مريم علاء شبل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنوفية، على نطاق واسع وفاة المنشدة الشابه مريم علاء شبل، وقالت هدير تركي «يا مريم يا حبيبة قلبي، أنا مش مصدقة، لا إله إلا الله، ربنا يرحمك بحق الأيام المفترجة، أنا مش مستوعبة، ربنا يرحمك يارب، هتوحشي حبايبك أوي أوي أوي بجد».

وذكرت مها علي «ياربي.. يا مريم أنا مش مستوعبة، أنا اتفاجئت بوفاتك، ربنا يرحمك يا حبيبتي وينور قبرك».

وقالت تسنيم نبيل «ربنا يرحمك يا مريم، ويحسن إليك، ويغفر لك، ويصبر عمو علاء يارب، حقيقي خبر وفاتك صدمني، ربنا يجعل مرضك في ميزان حسناتك ياحبيبتي، ادعوا لها بالرحمة والمغفرة»، وذكر ضياء عباس «البقاء لله في مريم شبل، عضو كورال جامعة المنوفية، ربنا يرحمك يا رب ويجعل مثواكي الجنة بحق هذا الشهر الفضيل، ويصبر أهلك يارب العالمين».