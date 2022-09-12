المشدد 5 سنوات لسائق قتل ربة منزل بعصا في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لسائق، لاتهامه بضرب ربة منزل باستخدام عصا وإحداث إصابات بها تسببت في وفاتها بعد نقلها للمستشفى، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود.

أمر إحالة المتهم بقتل ربة منزل بشبرا للجنايات

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6167 لسنة 2020 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 3002 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، أن المتهم «على م ع»، 31 سنة، سائق، ضرب المجني عليها «أسماء ع ع»، ربة منزل، بعصا خشبية.

وبحسب أمر الإحالة، كال المتهم لربة المنزل عدة ضربات استقرت بمواضع متفرقة بجسدها، فأحدث بها إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

تحريات قتل ربة منزل بشبرا

وكانت تحريات رجال المباحث بمركز شرطة قليوب، أكدت قيام المجني عليها بترك مسكنها رفقة أسرتها، ثم نشبت علاقة بينها وبين المتهم، وأقامت معه بمسكنه.

وذكرت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة أبصرها المتهم برفقة شخص مجهول بالطريق العام، فاصطحابها لمسكنه وتعدى عليها بالضرب بواسطة عصا خشبية، فأحدث بها إصابات بمواضع متفرقة بجسدها والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك إزهاق روحها إلا أن الضرب أفضى إلى موتها.