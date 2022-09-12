«التعليم»: 10 جنيهات عقوبة غياب الطالب عن المدرسة دون عذر (مستند)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل عقوبة غياب الطالب عن المدرسة دون عذر استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد 2023، الذي سينطلق يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنَّ هناك غرامة إنذار للانقطاع لجميع المراحل التعليمية وغرامة إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، وتُكرر هذه الغرامة باستمرار حال تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام.

عقوبة غياب الطالب عن المدرسة دون عذر

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، في مستند رسمي، أنَّ عقوبة غياب الطالب عن المدرسة دون عذر، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، تصل إلى غرامة 10 جنيهات، مشيرة إلى أنَّه سيتمّ إيداعها لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد عليها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

10 جنيهات غرامة غياب الطالب عن المدرسة بدون عذر

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنَّه سيتمّ تحصيل غرامة 10 جنيهات عن غياب 10 أيام متصلة أو منفصلة من أي طالب، طبقًا للقانون رقم 139 لسنة 1981 في نص المادة 19 والمادة 21، ويتم تحصيل رسوم إعادة القيد التي تبلغ 25 جنيهاً طبقا للقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021 المادة 7.

إجراءات مشددة ضد كورونا تزامنًا مع العام الدراسي الجديد

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، ستنفذ إجراءات مشددة داخل المدارس والإدارات التعليمية، لمواجهة كورونا، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، مشيرًا إلى أنَّ المدارس والبالغ عددها 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية سوف تستقبل نحو 22 مليون طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم.