وزير التعليم يصدر قرارًا بترقية 268 معلما وأخصائيا مساعدا

أصدَر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بترقية 268 معلمًا وأخصائيا مساعدا على مستوى الجمهورية، بعد استيفائهم البرامج التدريبية المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم.

التحقق من استيفاء متطلبات التعيين

ونص القرار على منح المحافظين، كل في نطاق اختصاصه، القرارات اللازمة لتعيين المعلمين والأخصائيين المساعدين، بوظيفة معلم/أخصائي، خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات التعيين، مع منح المعينين بدل الاعتماد المقرر قانونًا، اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالتعيين.