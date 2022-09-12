مواعيد سداد أقساط المصروفات الدراسية 2022.. لجميع المراحل التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2022/2023 لجميع المراحل التعليمية المختلفة، ومواعيد سداد أقساطها الثلاثة في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في القرار الوزاري 141 لعام 2022، الخاص بسداد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، يتم سداد المصروفات الدراسية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معهما ومكتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي.

من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر «127» جنيهاً.

- يسدد القسط الثاني أول يناير «89» جنيهاً .

- يسدد القسط الثالث أول مارس «89» جنيهاً.

الصف السادس الابتدائي

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر «91» جنيهاً.

- يسدد القسط الثاني أول يناير «57» جنيهاً.

- يسدد القسط الثالث أول مارس «57» جنيهاً.

الحلقة الإعدادية

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر «91» جنيهاً.

- يسدد القسط الثاني أول يناير «57» جنيهاً.

- يسدد القسط الثالث أول مارس «57» جنيهاً.

الصف الأول الثانوي العام

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر «218» جنيهاً.

- يسدد القسط الثاني أول يناير «151» جنيهاً.

- يسدد القسط الثالث أول مارس «151» جنيهاً.

الصفين الثاني والثالث الثانوي العام

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر «203» جنيهاً.

- يسدد القسط الثاني أول يناير «151» جنيهاً.

- يسدد القسط الثالث أول مارس «151» جنيهاً.

الصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر «108» جنيهات.

- يسدد القسط الثاني أول يناير «56» جنيهاً.

- يسدد القسط الثالث أول مارس «56» جنيهاً.

من الصف الثاني الثانوي الفني بأنواعه 3 و5 سنوات

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر «93» جنيهاً.

- يسدد القسط الثاني أول يناير «56» جنيهاً.

- يسدد القسط الثالث أول مارس «56» جنيهاً.