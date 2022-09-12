وزير النقل يتابع تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري جولة تفقدية لمتابعة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء محاور مرورية جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري، وفي إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ محاور مرورية

وتفقد الوزير، أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشائها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري بدأها بمحور المرج الذي يبلغ طوله 13 كيلومترًا الذي يبدأ من تقاطع الطريق الدائري مع المحور حتى تقاطع المحور مع طريق الإسماعيلية الزراعي، بمنطقة «أبو زعبل» بواقع 3 حارات مرورية في كل اتجاه الذي يسير موازيًا لمسار خط السكة الحديد «المرج - شبين القناطر».

وانطلقت أعمال تنفيذ الطريق الدائري مع المحور، التي تشمل التطوير الشامل لميدان المرج الجديد، وجاري الاستعداد لتنفيذ باقي قطاعات مسار المحور، وأكد وزير النقل، ضرورة إنجاز هذا المحور المهم الذي يتوسط الكتل السكنية الكثيفه في المسافة من المرج حتى أبو زعبل والعكس مرورا بالخانكة والجبل الأصفر؛ ليخدم أهالي تلك المناطق ويخفف الضغط المروري على الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الزراعي.

وتفقد وزير النقل محور السكة الحديد "الجزائر" بنطاق محافظة القاهرة، في المسافة من تقاطعه مع كوبري التونسي حتى ميدان العرب، إذ جرى الانتهاء من تنفيذ مطالع ومنازل ربط المحور مع الطريق الدائري وجاري العمل في الإحلال وطبقة الأساس في المسافة من كوبري التونسى حتى ميدان عزبة الورد.

وزير النقل يوجه بإزالة التعديات على حرم السكة الحديد

ووجه الوزير، المختصين بمحافظة القاهرة بسرعة إزالة التعديات على حرم السكة الحديد؛ لاستكمال الأعمال بالمحور في المسافة من عزبة الورد حتى ميدان العرب، وبعدها جرى متابعة أعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقي والغربي لمصرف المحيط بطول 20 كم، الذي يربط الطريق الدائري بالأوسطي، ويعد من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة.

ووجه وزير النقل، بسرعة الانتهاء من تطوير تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائري والانتهاء من المطلع الذي جرى استحداثه للقادم من البدرشين متجها لوصلة المريوطية وصفط اللبن.

كما وجه الوزير بتأكيد أعمال سلامة المرور وعمل الحواجز الخرسانية على جانبي مصرف المحيط، وتجنب التقاطعات العمودية لكباري الدورنات للخلف مع الشوارع الرئيسية بالتجمعات السكنية المار بها المحور، وكذلك قيام الشركات المنفذة بسرعة إنهاء الأعمال طبقا للبرامج الزمنية وبأعلى معايير الجودة.

وتفقد وزير النقل خلال جولته، الأماكن الخاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، التي سيتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات مع تطوير الطريق السطحي أسفل الدائري، وربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليا؛ وذلك للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.

متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الدائري

وجرى متابعة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري، التي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي/وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية، بإجمالي طول 34 كم.

ووجه الوزير، بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء المطلع والمنزل المستجدين بتقاطع الدائري مع إسماعيلية الزراعي، وكذلك سرعة إنهاء تطوير تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي، وجميع الحلول المرورية المستجدة قبل بداية العام الدراسي الجديد؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين والطلبة خاصة أنها من طرق الربط المهمة بين الدائري والطرق الرئيسية.

وتفقد الوزير أعمال تنفيذ الطريق الخدمي "السطحي"، الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، ووجه بتكثيف وسائل تأمين السلامة في القطاعات الجاري العمل بها وتنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بإنهاء كل قطاع في المواعيد المخططة، واستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات الخاصة بهذا الطريق وسرعة الانتهاء من أعمال إنارة الطريق، إذ جرى تركيب أعمدة الهاي ماست وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS، التي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والاهتمام باللوحات الإرشادية.