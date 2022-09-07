«وزير النقل»: نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري ودعمه بالسفن

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وعدد من رؤساء شركات العبارات والتوكيلات الملاحيه التابعه للوزارة وممثلي عدد من الترسانات البحرية، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بنتائج اللجنة المشكله لبحث آلية توفير سفن لبناء أسطول تجاري بحري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استعادة قوة الأسطول التجاري المصري.

واستعرض وزير النقل، الموقف الحالي للأسطول المصري وإجمالي عدد السفن التي ترفع العلم المصري العامله في رحلات دولية / ساحلية وأنواعها وأهم الشركات المالكة لها والآليات والمقترحات الخاصة بزيادة عددها والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لما له من خبرة في هذا المجال بالإضافة إلى الخطوات الحالية الخاصة بتطوير الترسانات البحرية بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمه لها بافضل المقاييس العالمية.

الوزير: الأسطول التجاري المصري يساهم في نقل التجارة الخارجية

وأكد وزير النقل، خلال الاجتماع اننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق أفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال أفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق أفريقيا، لافتا إلى أن إستراتيجية النقل البحري المصري تهدف إلى تطوير وزيادة القدرة التنافسية للمواني البحرية والتي تتضمن هدف تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يُمكنه من نقل نسبة 25 % من حجم تجارة مصر الخارجية.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف دعم الأسطول التجاري البحري، بعدد من سفن البضائع متعددة الأغراض والحاويات وكذلك دراسة تطوير شركات الملاحة القائمة والتي ترفع سفنها العلم المصري والعمل على تقوية مجالس إدارة هذه الشركات بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة مثل شركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل، حيث أنه جارى اتخاذ اللازم للتوسع في حجم الأسطول البحري.

الوزير: ننسق مع كبار المستثمرين لتوفير سفن لنقل البضائع

أوضح وزير النقل، أن الشركة تقوم حاليا بالتنسيق مع كبار المستثمرين للمشاركة في توفير سفن لنقل البضائع وبذلك يمكن تشغيل خطوط ملاحية بحوض البحر الأحمر لخدمة نقل الصادرات المصرية لدول الخليج والربط مع المواني الأفريقية، وتطوير شركة الجسر العربي التابع لوزارة النقل، حيث أنه جاري بحث زيادة قدراتها وإمكانياتها بالتنسيق مع باقي الشركاء «شراكة مشتركة بين مصر - العراق - الأردن» من حيث شراء / استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات التجارة البينية مع الدول العربية وتطوير شركة الملاحة الوطنية، حيث قامت الشركة بوضع خطة متكاملة لإحلال وتجديد الأسطول الخاص بها وتم شراء سفينة صب جاف وإحلالها بديلا عن إحدى السفن المتقادمة، كما أنه جاري العمل على إحلال باقي الأسطول المتقادم.

إجراءات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في السفن

واكد الوزير، على اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الجادين على الاستثمار في مجال تملك سفن تحمل العلم المصري من خلال منحهم حوافز في إطار نجاح هذه التجربة عالميا في بعض الدول مثل «ألمانيا والصين»، التي تمكنتا من تطوير وإنشاء أساطيلها الوطنية عن طريق تشجيع الاستثمار في مجال تملك سفن تحمل العلم الوطني وتشغيلها بواسطة الشركات المتخصصة في الملاحة البحرية والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة لزيادة حجم الطلب على النقل البحري وبالتالي تحقيق الجدوى الاقتصادية للتشغيل.