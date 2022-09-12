رئيس «طاقة النواب»: مصر تقود المنطقة إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر

أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن مصر تستهدف الوصول إلى نسبة 30% من ‎مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال العام المالي الحالي 2021 - 2022، على أن تصل النسبة إلى نحو 50% بحلول عام 2024 - 2025.

مشروعات الطاقة الخضراء

وقال النائب حسام عوض الله في تصريح لـ «الوطن»، إنّ الدولة بدأت مشروعات الطاقة الخضراء والتحول إلى الاقتصاد الأخضر منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، والتي تم إطلاقها في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP26»، بمدينة بجلاسكو الأسكتلندية ومع التوجيهات المستمرة من الرئيس السيسي والاستعدادات لقمة المناخ cop27، زادت سرعة التحول للطاقة الخضراء ووضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن مصر ستعرض مشروعات مصرية جديدة للطاقة الخضراء في كل المجالات خلال قمة المناخ بشرم الشيخ مؤكدا أن مصر تتجه لإنتاج الهيدروجين الأخضر عبر أحدث التكنولوجيات بل وتصديره حيث بدأت الدخول في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأولى عالميا في الاعتماد على ذلك النوع من الطاقة، كما أنها تستهدف التصدير أيضاً، وذلك مع إطلاق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية الطاقة في مصر لتشمل الهيدروجين الأخضر.

مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر

وقال «عوض الله»، إن مصر وقّعت العام الماضي مع شركة «ديمي»، البلجيكية، اتفاقًا للبدء في الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهي الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها مع شركة «سيمنز»، الألمانية للبدء في المشروع التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءات مؤخرا مع شركة FFI الأسترالية للطاقة، وشركة «سكاتك»، النرويجية، ووجّه الرئيس بتقديم التسهيلات اللازمة لتسريع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء.

وأوضح النائب حسام عوض الله أن مصر وقعت اتفاقًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة الكهرباء لتنفيذ استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، كما وقعت اتفاقيات مع العديد من المطورين للدراسة والمناقشة والتفاوض بشأن تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر التجريبية في ظل التوجه لتحول مصر اقليمي للطاقة وطرحها كسوق دولية للطاقة الخضراء الجديدة لقيادة المنطقة للتحول للاقتصاد الأخضر.