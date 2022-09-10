السيسي يوجه بتقديم جميع التسهيلات لمشروعات الطاقة الخضراء المشتركة مع أستراليا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أندرو فورست رئيس شركة «FFI» الأسترالية للطاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب معتز قنديل المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركة.

شهد الاجتماع التعاون بين الشركة الأسترالية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما فيها مشروع إنتاج طاقة كهربائية بمقدار 9.2 جيجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين الصناعات ذات الصلة بتوليد الكهرباء من الشمس والرياح كالألواح الشمسية وتوربينات الهواء، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس يوجه بالاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الأسترالية في الطاقة الخضراء

ووجّه رئيس الجمهورية، بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإسراع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء، والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الأسترالية في هذا المجال، وذلك في ظل الاهتمام الذي توليه مصر لمواكبة التوجه العالمي بنشر استخدامات الطاقة المتجدّدة، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، التي تأتي في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.

رئيس شركة «FFI» الأسترالية يثمن وجود قدرات الطاقة المتجدة في مصر

من جهته؛ أعرب رئيس شركة «FFI» الأسترالية عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مثمناً القدرات الكبيرة والموارد الكامنة التي يمتلكها قطاع الطاقة المتجددة في مصر، التي تؤهلها لأن تكون أحد المراكز العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء، مؤكّداً حرص الشركة الأسترالية على التعاون مع مصر في هذا المجال، إلى جانب الاستفادة من إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.