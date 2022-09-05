جمعية أمناء البرلمانات العربية تكرم رئيس مجلس النواب

أهدى الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وأمين عام مجلس الشورى القطري، درع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والذي تسلمه نيابةً عنه المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.

ويأتي هذا الإهداء تعبيراً عن شكر الجمعية وأعضائها للمستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، للمؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربي جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر التاسع للجمعية الذي عقد على مدار يومين بمقر مجلس النواب المصري.

المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

ومن جانبه، قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب المصري، ونائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، في تصريحات على هامش أعمال الجلسة الختامية اليوم للمؤتمر التاسع للجمعية، إن الجمعية تستهدف تطوير الأداء والعمل في أمانات المجالس النيابية وتبادل الخبرات، وكذلك إلقاء الضوء على الاختصاصات الممنوحة للأمين العام وفقا للدستور والقانون واللوائح.

وتابع «مناع»: «هذه الاختصاصات التي أقرها الدستور والقانون واللوائح والتي تمثلت في حضور اجتماعات مكتب المجلس وتحرير محاضرها، حضور الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس، التوقيع على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم التصديق عليها في دور الانعقاد».

وأكد الأمين العام لمجلس النواب المصري، أن مجلس النواب يتمتع بالكفاءة التي انصبت على الأداء بشكل عام ومخرجات الأداء عقب انتهاء كل دور تشريعي سواء على الدور الرقابي أو التشريعي معًا.

العلاقات البرلمانية بين مصر وقطر

من جانبه، أكد أحمد بن ناصر الفضالة، تميز العلاقات البرلمانية بين مصر وقطر قائلا: «العلاقة البرلمانية بين مصر وقطر مميزة جدا، حضرنا اجتماع الجامعة العربية والبرلمانات العربية والعلاقة مميزة جدا».

وقال «الفضالة»: «إن أعمال الجلسة اليوم بالمؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي يُعقد بمقر مجلس النواب المصري ألقت الضوء على اختصاصات الأمين العام للبرلمانات».

وتابع: «سيكون التعاون على وضع اختصاصات استرشادية موحدة تقوم بها جميع الدول، حيث تم رفع عدد من التوصيات للجنة التنفيذية للوقوف على ما جاء فيها بشأن الوصول لمستخلص سيتم وضعه كاسترشاد بشكل عام لجميع الدول».