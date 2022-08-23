«التنمية الحضرية»: تنفيذ مشروع «جوهرة الفسطاط» بعد تعويض سكان المنطقة

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنه يجرى العمل خلال هذه الفترة على مشروع «جوهرة الفسطاط»، والذي يعد من أحدث المشروعات التي يعمل عليها الصندوق، تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء، ضمن خطة تطوير منطقة حدائق الفسطاط.

تعويض سكان المنطقة قبل التنفيذ الفعلي للمشروع

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه يتم حاليا تجهيز الموقع العام للبدء فى تنفيذ مخطط مشروع «جوهرة الفسطاط»، وذلك عقب الانتهاء من تعويض السكان المتواجدين في المنطقة قبل التنفيذ الفعلي للمشروع.

وأوضح «صديق» أن إجمالي مساحة مشروع «جوهرة الفسطاط» نحو 30 فدانا تقريبا، وسيتم تنفيذ المشروع في نفس مكان منطقة بطن البقرة، عقب إزالتها وإخلائها من السكان، وتعويضهم بسكن بديل.

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن المشروع يأتي ضمن مخطط تطوير منطقة الفسطاط، بهدف تحويلها إلى منطقة ترفيهية وسياحية عالمية داخل القاهرة.

كما أشار «صديق» إلى أن المنطقة الثقافية ستكون بمثابة البوابة الرئيسية لمشروع حدائق الفسطاط عقب انتهائه، حيث يجرى العمل بشكل كبير على مراحل المشروع المختلفة، لإنجازه بشكل سريع.

مشروع تطوير حدائق الفسطاط

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنه من المخطط لمشروع تطوير حدائق الفسطاط، أن تضم العديد من المناطق، منها منطقة المغامرات، والمنطقة الثقافية، والمنطقة التراثية، والمنطقة الترفيهية، وغيرها من المناطق التي سيتم تنفيذها ضمن مخطط المشروع.

كما أشار «صديق» إلى أن مشروع تطوير حدائق الفسطاط، سيكون بمثابة مزارا سياحيا بمواصفات عالمية يخدم المنطقة بأكملها، وهو أحد أهم المشروعات التي يعمل الصندوق على تنفيذها خلال هذه الفترة، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع تطوير حدائق الفسطاط، يقوم على التوازن بين الحضارة والمساحات الخضراء وطبيعة المنطقة الإسلامية.