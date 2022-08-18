«التنمية الحضرية»: انتهاء 95% من تطوير المناطق غير الآمنة

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن حجم التعامل مع تطوير العشوائيات غير الآمنة وغير المخططة مرتفع للغاية، وأنها من أهم المشروعات التي يعمل عليها الصندوق، خلال هذه الفترة، تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء.

انتهاء مشروع تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة بنسبة 95%

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الانتهاء بنسبة 95% من مشروع تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة على مستوى محافظات الجمهورية، وأنه جارٍ العمل على تطوير نحو 30 منطقة منها، إذ تم دفع إيجارات للسكان الموجودين بهذه المناطق، لحين إعادة تسكينهم عقب الانتهاء من تطوير هذه المناطق.

وأضاف «صديق»، أن إجمالي المناطق غير الآمنة وصل عددها إلى نحو 357 منطقة على مستوى محافظات الجمهورية، منوها بالانتهاء من تطوير 322 منطقة منها حتى الآن، ويجرى العمل حاليا على تطوير 35 منطقة.

مشروع بشاير الخير 5 يضم 15600 وحدة

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أنّ هناك عددا من المناطق غير الآمنة وغير المخططة التي تم تطويرها، وسيجرى تسكينها نهاية أغسطس الجاري، وعلى رأسها منطقة مثلث ماسبيرو.

وأوضح أنه لا يوجد حاليا مواطنون يسكنون بمناطق غير آمنة، فجميعهم يحصلون على سكن بديل، وآخرين حصلوا على قيمة إيجارية لحين الانتهاء من التطوير.

يذكر أن صندوق التنمية الحضرية، افتتح عدد من المشروعات داخل المناطق غير الآمنة وغير المخططة، منها مشروع «بشاير الخير 5» بإجمالي 15600 وحدة، و«الخيالة» في منطقة مصر القديمة بإجمالي 2500 وحدة سكنية، والمرحلة الثانية من الإنتاج الحربي بإجمالي 2700 وحدة.

بالإضافة إلى مشروع «حلايب وشلاتين» بإجمالي 2000 وحدة، و15 مايو بإجمالي 1008 وحدات، ومن المفترض أنه عقب الانتهاء من افتتاح وتطوير هذه المشروعات، يكون تم الانتهاء من ملف تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة.