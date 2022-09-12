الحكم بحبس سامو زين سنتين مع الشغل وغرامة مليون جنيه في «التهرب الضريبي»

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، غيابيًا بمعاقبة المطرب سامو زين بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مليون و397 ألفًا و393 جنيهًا، ورد مماثل للضريبة المفروضة، وإلزامه بالمصاريف، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

النيابة تسند التهرب الضريبي لـ«سامو زين»

وأسندت النيابة لأسامة محمد الأبرص، الشهير بـ«سامو زين»، تهمة التهرب من دفع الضرائب عن تعاملاته من الفترة 2014 حتى 2017، عن نشاط مطرب وممثل وإنتاج فني، إضافة إلى تعاملات منها التعامل مع بعض الفنادق والمطاعم، وبلغت قيمة الضريبة المتهرب من دفعها مليون و397 ألفًا و393 جنيهًا.

وأحالت النيابة المطرب سامو زين لمحكمة جنح التهرب الضريبي، والتي قضت غيابيا بحبس المطرب سامو زين سنتين مع الشغل.