الخميس المقبل.. آخر موعد لاختبار القدرات 2022 بكليات جامعة الأزهر

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنَّ الخميس المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري 2022، آخر موعد لاختبار القدرات 2022 بالكليات التي يتطلب الالتحاق بها ذلك.

وطالب المركز الإعلامي بـ جامعة الأزهر أبنائه الطلاب والطالبات الذين سجلوا على الموقع لإجراء الاختبارات التوجه إلى كلياتهم قبل يوم الخميس، إذ أنَّه لن يتمّ إجراء أي اختبارات بعد هذا الموعد.

اختبار قدرات كلية التمريض بجامعة الأزهر

من جهتها، أعلنت كلية التمريض للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، أنَّ يوم الاثنين 12 سبتمبر هو آخر موعد لـ اختبار القدرات 2022، وتمّ تحديد مكان الاختبارات فى مقر المركز الإلكتروني الرئيسي بجوار كلية إعلام بنين.

وأكّدت كلية التمريض في بيان لها، أنَّه تمّ التنبيه على الحضور الساعة 8 صباحًا ودون أولياء الأمور وضرورة ارتداء الكمامة، وعدم الدخول بالهاتف، كما تمّ تحديد عدد من الطلبات منها صورة بطاقة شخصية مكتوب عليها رقم التليفون وإيصال فورى وطلب الالتحاق وصورة شهادة الثانوية ورقم الجلوس.

اختبار القدرات التحريرية بكلية اللغات والترجمة

وفي سياق متصل، أكّدت كلية اللغات والترجمة، أنَّها ستبدأ في إجراء اختبار القدرات التحريرية للطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة بمختلف الأقسام بداية من الثلاثاء المقبل.

ومن ضمن آخر موعد لاختبار القدرات 2022 ستجري أقسام (الترجمة الفورية، واللغة الإنجليزية وآدابها، وشعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية) يوم الثلاثاء 13 من سبتمبر.

وفي يوم الأربعاء 14 من سبتمبر (الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية، والدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية، والدراسات الإسلامية باللغة الأردية، والدراسات الإسلامية باللغات الإفريقية).

وفي يوم الخميس 15 من سبتمبر (التخصص العام).

وحددت الكلية أنَّ الامتحان سيكون إلكترونيًا، وسيبدأ الساعة 11 صباحًا، وعلى الطلاب الحضور إلى مقر الامتحانات بجامعة الأزهر بالقاهرة الساعة 10 صباحًا، مشيرة إلى أنَّه لن يسمح لأي طالب بدخول الامتحان إلا ببطاقة الرقم القومي، وصورة إيصال التسجيل لدخول الامتحان