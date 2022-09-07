بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط التحويل من «التعليم العام» والخدمات المتاحة

توفر بوابة الأزهر الإلكترونية، الكثير من الخدمات دون الحاجة للذهاب إلى المقرات المختلفة والسؤال، بينها التحويل بين المدارس الحكومية والأزهر، والتقديم للصف الأول الابتدائي، ورياض الأطفال، بالإضافة إلى الإعلان عن وظائف العمل الجديدة أولًا بأول، فضلًا عن نتائج الدور الثاني لنتيجة الثانوية الأزهرية، وأيضًا نتيجة طعون الثانوية الأزهرية.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، وكل ما تريد معرفته عن الخدمات التي تقدمها البوابة، في ظل خدماتها المستمرة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أقسام بوابة الأزهر الإلكترونية

وتضم بوابة الأزهر الإلكترونية الكثير من الأقسام المختلفة، حيث يقدم كل قسم منها كافة الخدمات المتاحة المتعلقة بها إلكترونيًا وهي:

1-خدمات الأزهر الشريف.

2- قطاع المعاهد الأزهرية.

3- مجمع البحوث الإسلامية.

4- مجلة الأزهر.

5- الجامع الأزهر.

6- البعوث الإسلامية.

7- مركز الفتوى.

8- جامعة الأزهر.

9- مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

10- مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

11- مركز الأزهر للترجمة.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للتحويل

ويمكن لأسر الطلاب الراغبين في التحويل من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للتحويل من هنـــــــــــــــــــا.

بوابة الأزهر للتقديم للصف الأول الابتدائي

وتوفر بوابة الأزهر الإلكترونية للتقديم للصف الأول الابتدائي، خدمات التقديم للطلاب للالتحاق بالصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية بمختلف المحافظات.

بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023

كما أعلن الأزهر الشريف في بيان سابق له، فتح باب تلقي طلبات الالتحاق بفصول رياض الأطفال، وذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023 من هنـــــــــــــــــــــا.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

ويعد بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، أحد أهم الأقسام في البوابة، حيث يقدم نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية الأزهرية، سواء الدور الأول أو الثاني، آخرها نتيجة الثانوية الأزهرية دور ثاني 2022 من هنـــــــــــــــــــا.

بوابة الأزهر الإلكترونية وظائف

ويأتي الإعلان عن فرص العمل في مركز متقدم على بوابة الأزهر الإلكترونية وظائف، حيث تُعلن عن فرص العمل المتاحة والتفاصيل وطرق التقديم والأوراق المطلوبة بسهولة ويسر.