صحفي في لندن: 7 أشياء رئيسية ستتغير في بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث

قال أحمد العناني، الكاتب الصحفي في لندن، إنه ومنذ ساعات قليلة فقد أعلنت الحكومة البريطانية بأن يوم 19 من الشهر الجاري هو يوم الجنازة الرسمية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، كما وتم إعلان هذا اليوم كإعلان عطلة رسمي في البلاد، «يوم وفاة والدها مكنش أجازة رسمية، ولكن لها تم إعطاء إجازة رسمية لكل الناس».

العناني: لأول مرة أعطى قصر باكينجهام الفرصة للناس في إرسال تعازيهم

وأضاف «العناني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ولأول مرة أعطى قصر باكينجهام الفرصة للناس في إرسال تعازيهم الشخصية على الصفحات الرسمية الخاصة بهم، بالإضافة إلى الطرق المعتادة كاستقبال التعازي في مجالس المدن البريطانية كافة.

العناني: في نهاية الأسبوع رحلت الملكة وعُين رئيس وزراء جديد

واستطرد: «لأول مرة في التاريخ بدأنا الأسبوع الماضي بوجود رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون والملكة، وفي نهاية الأسبوع رحلت الملكة وعُين رئيس وزراء جديد، وده لأول مرة في التاريخ، كما أنه ولأول مرة في التاريخ تنصيب ملك بريطانيا على الهواء مباشرة».

وأوضح أن المملكة البريطانية سيتم فيها تغيير 7 أشياء رئيسية، أولها النشيد الوطني والذي كان يتغنى بالملكة، كما وسيتم تغيير كل الضمائر من المؤنث للمذكر في جميع الخطابات الرسمية، وبالنسبة لجوازات السفر البريطانية سيتم إصدارها باسم الملك، وكذا العملات.

وتابع: «فيه 80 مليار جنيه إسترليني سيتم تغييرها خلال السنوات المقبلة لوضع صورة الملك، كما وسيتم تغيير طوابع البريد، وصناديق البريد الحكومية سيتم تغيير الشعار عليها، وفيه أكثر من 80 ألف صندوق بريد في بريطانيا».