المشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين بحيازة 11 كيلو حشيش في الشروق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بإحراز 11 كيلو جراما من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

أوراق القضية: المتهمان يتاجران في الحشيش

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 2513 لسنة 2022 الشروق، والمقيدة برقم 500 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين أحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش.

وشهد معاون مباحث إدارة الطرق والمنافذ، بأنه وأثناء تواجده بالتمركز الأمني، أبصر المتهمان يستقلان سيارة قيادة المتهم الأول بدون لوحات معدنية وباستيقافها وسؤال قائدها عن التراخيص قرر بعدم حملها.

عثر بداخل السيارة على 120 قطعة حشيش وزنت 11 كيلو جراما

وبتفتيش السيارة عثر على جوال داخله 120 قطعة لجوهر مخدر ومبلغ مالي، وبتفتيش المتهم الأول عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش الثاني عثر على هاتف محمول وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وأن المبلغ المالي لسهولة التواصل مع العملاء.